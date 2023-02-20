Fethiye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre, Seda B. idaresindeki otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy Kavşağı'nda Süleyman A. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Fethiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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