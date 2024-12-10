Fethiye'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı

Fethiye'de hırsızlık suçundan aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanıp tutuklanırken, cezaevine gönderildi.

Fethiye Asayiş Büro Amirliği ekipleri koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre Fethiye Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan aranan T.A. isimli şahıs, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli adli işlemlerin ardından tutuklanarak Eşen cezaevine gönderildi. - MUĞLA