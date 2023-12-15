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Fethiye'de Gulet Teknede Çıkan Yangın Denizden Söndürüldü

15 Aralık 2023 20:21 Güncelleme: 20:23 Abone Ol

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Şövalye Adası yakınlarında bir gulet teknede çıkan yangın, denizden yapılan müdahale ile söndürüldü. Yangın sonucunda teknede büyük çaplı hasar meydana geldi.