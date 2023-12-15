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Fethiye'de Gulet Teknede Çıkan Yangın Denizden Söndürüldü

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Şövalye Adası yakınlarında bir gulet teknede çıkan yangın, denizden yapılan müdahale ile söndürüldü. Yangın sonucunda teknede büyük çaplı hasar meydana geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gulet teknede çıkan yangın, denizden müdahaleyle söndürüldü.

Fethiye'nin Şövalye Adası, yakınlarında bağlı şekilde bulunan "Holiday5" isimli teknede, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Hızla yayılan alevler ekiplerin karadan müdahalesiyle uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Teknede büyük çaplı hasar meydana geldi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şövalye Adası Fethiye Muğla Haberler

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