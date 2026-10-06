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Fethiye'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

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Fethiye'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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Fethiye'de Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonda özel bir teknede 29 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Göçmenler işlemler için ilgili birimlere teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye'de Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda 29 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fethiye'de görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından özel bir tekne içerisinde düzensiz göçmen grubunun bulunduğu tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları sevk edildi. Ekipler tarafından durdurulan özel teknede, beraberlerinde 5 çocuk bulunan 29 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemleri için ilgili birimlere teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi 5 kişi adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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