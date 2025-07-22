Fethiye'de Gezi Teknesinde Boğulma Tehlikesi: Tıbbi Tahliye Gerçekleştirildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gezi teknesine çıkan bir vatandaş denizde boğulma tehlikesi yaşadı. Sahil Güvenlik ekipleri, vatandaşın tıbbi tahliyesini yaparak 112 ambulans ekiplerine teslim etti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde gezi teknesi ile tura çıkan vatandaş, teknenin mola noktasında girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşaması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinden denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri vatandaşı tıbbi tahliye gerçekleştirerek 112 ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa