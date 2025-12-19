Fethiye'de ev yangını: 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan müstakil bir evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Şehit Ergün Kızılkaya Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile birlikte polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen N.Ş., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA