Fethiye'de Domuz Sürüleri Otomobili Parçaladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şehir merkezine kadar inen domuz sürüleri Salı Pazarı Meydanı'nda park halindeki otomobili parçaladı.

Fethiye Salı Pazarı Meydanı'ndan geçen derenin kenarında park halinde bulunan bir otomobil, gece saatlerinde şehir merkezine inen domuz sürülerinin saldırısına uğradı. Sabah aracının başına gelen araç sahibi, gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı. Gece boyunca park halinde kalan otomobilin tampon ve bazı plastik aksamlarının parçalandığı, kaportasında ise ciddi hasar oluştuğu gözlemlendi. Olayı gören çevre sakinleri, şehir merkezine kadar inen domuzların artık tehlike oluşturduğunu belirtti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde de bir gün önce yaban domuzlarının bir kediye saldırma anları vatandaşlar tarafından görüntülenmişti. - MUĞLA