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Fethiye'de ceset bulunan kişinin arkadaşı tutuklandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde cesedi bulunan kişinin gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde cesedi bulunan kişinin gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı.

Taşyaka Mahallesi'ndeki Fethiye Sanayi Sitesi'nde 27 Mayıs'ta, Şenol Mert'in (58) cesedinin bulunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, D.S'nin kullandığı otomobilin park halindeki birkaç araca çarparak kaza yaptığı daha sonra olay yerinden kaçtığını tespit etti. Kazada, otomobildeki Mert'in yaralandığı ve D.S'nin arkadaşını sanayi sitesine yaralı halde bırakıp gittiği belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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