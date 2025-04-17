Fethiye'de Bisikletlilere Aracın Çarpması Sonucu 1 Ölü, 2 Yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve 3 bisiklet sürücüsünün yaralandığı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özgür Alkan (47), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Fethiye-Muğla karayolunun 13. kilometresi Göcek yakınlarında saat 10.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.T. (70) yönetimindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle bisikletli gruba arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet sürücüleri Özgür Alkan, Rahmi Gözele ve İlker Muallim yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kazada ağır yaralanan Özgür Alkan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MUĞLA