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Fethiye'de Aranan Şahıs Yakalandı: 11 Yıl Hapis Cezası

Fethiye'de Aranan Şahıs Yakalandı: 11 Yıl Hapis Cezası
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonda, hakkında 6 ayrı suçtan kesinleşmiş 11 yıl, 9 ay, 15 gün hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs Fethiye'de yakalandı. Jandarma ekipleri, şahsı gözaltına alarak adli makamlara sevk etti.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Fethiye ilçesinde 6 ayrı suçtan 11 yıl, 9 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs yakalandı. Şahsın bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma olmak üzere toplam 6 ayrı suçtan 11 yıl, 9 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. M.D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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