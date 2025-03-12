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Fethiye'de Araç Yangını: 5 Yaşındaki Kutay Gökçe Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Araç Yangını: 5 Yaşındaki Kutay Gökçe Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir araçta çıkan yangında ağır yaralanan 5 yaşındaki Kutay Gökçe, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olayın ardından ailesi büyük bir acı yaşadı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir araçta çıkan yangında ağır yaralanan 5 yaşındaki Kutay Gökçe, 18 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Fethiye ilçesi Kargı Mahallesi'nde 23 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen olayda, 5 yaşındaki Kutay Gökçe ağır yaralandı. İddiaya göre, küçük çocuk 55 yaşındaki dedesi Ö.Ç. ve 28 yaşındaki annesi S.G. tarafından, dayısına misafirliğe gittikleri sırada araçta bırakıldı. Henüz bilinmeyen bir sebeple araçta çıkan yangında Kutay Gökçe ağır yaralandı. Olayı fark eden çevredekiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın söndürülse de minik Kutay, alevlerin ortasında hayatta kalma mücadelesi verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Kutay Gökçe, 18 gün süren yaşam savaşı verdi. Gökçe, tüm müdahalelere rağmen hayatta tutunmayı başaramadı. Kutay'ın ölümü ailesini ve sevenlerini kahretti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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