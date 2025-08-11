Fethiye'de 37 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Fethiye'de 37 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada mahsur kalan 13'ü çocuk 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde karadan ulaşımın bulunmadığı bir noktada mahsur kalan 13'ü çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Fethiye ilçesi Dalyan Deresi mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından 24 düzensiz göçmen (beraberinde 13 çocuk) kurtarılmıştır. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'ın 'Başkentimizi Geri İstiyoruz' paylaşımı sonrası FBI Washington'da operasyon başlattı

Trump'ın talimatıyla FBI tutuklamalara başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi! Kaza anı kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.