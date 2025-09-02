Fethiye'de 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde karadan ulaşımın bulunmadığı bir bölgede yasa dışı yollardan kaçma girişiminde bulunan 15'i çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesinde Korsan Koyu mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından kara üzerinde bulunan 14 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) yakalandı. - MUĞLA