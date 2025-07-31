Fethiye'de 25 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Fethiye'de 25 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı
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Hakkında toplam 49 yıl 4 ay 75 gün hapis cezası bulunan bir kişi, Fethiye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Hakkında 25 ayrı suçtan toplam 49 yıl 4 ay 75 gün hapis cezası bulunan şahıs Fethiye'de Emniyet ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamda, hakkında 25 farklı suçtan toplam 49 yıl 4 ay 75 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 3.300 TL adli para cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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