Fethiye'de 7 yıldır aranan kardeşler yakalandı

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde, haklarında 25'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan iki kardeş, polis ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları kapsamında, A.S. ve Ş.S. isimli kardeşlerin Fethiye'de saklandıkları bilgisine ulaşıldı.

Muğla İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Varolan veya Varsayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak Yol Kesmek Suretiyle Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla Gece Vakti Silahla Birden Fazla Kişi ile Yağma" suçundan arandıkları öğrenilen şahısların, toplam 25'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Şahısların 2019 yılından bu yana firari olarak arandıkları kaydedildi.

Polis ekiplerinin yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, iki kardeşin Karaçulha Mahallesi'nde birlikte saklandıkları adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Eşen Cezaevi'ne teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
