PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık

PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki fırsat penceresini Ukrayna ve Rusya heba etmemeli

İstanbul zirvesine ilişkin çarpıcı çıkış! Erdoğan'dan iki lidere uyarı
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

Fethiye'de 20 Yıl Sonra Cinayet Davası Başladı

Fethiye'de 20 Yıl Sonra Cinayet Davası Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 yıl önce işlenen cinayet davasında 3 tutuklu sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Davada maktulün kaybolması, cesedinin bulunması ve sanıkların ifadeleri gündeme geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 yıl önce işlenen cinayet olayına ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 2010'da Erdoğan Bozkurt'un kayıp olduğuna dair ailesi tarafından müracaatta bulunulmuş, yapılan araştırmada Bozkurt'un izine rastlanılmamıştı. Faili meçhul olayların aydınlatılması çalışmaları kapsamında dosya geçen yıl yeniden açılmış, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz ve uzun süren çalışması neticesinde Bozkurt'un 2005 yılında öldürüldüğü belirlenerek yapılan kazıda Erdoğan Bozkurt'a ait kemikler bulunmuştu.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Cemil Koyuncu, Zehni Koyuncu, Şevike Koyuncu, tutuklanmıştı.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşması gerçekleştirildi. Tutuklu sanıklar Cemil Koyuncu, Zehni Koyuncu, Şevike Koyuncu ve tutuksuz sanık Nuray Pehlivan ile müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Cemil Koyuncu maktul Erdoğan Bozkurt'u tanımadığını ve ölümüyle ilgili olmadığını savundu.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Cemil Koyuncu, "Olayı Zehni'ye sordum. O da bana Erdoğan Bozkurt'un sürekli hayvanlarını kestiğini söyledi. Erdoğan ile Zehni kavga etmiş. Erdoğan, Zehni'ye bıçakla saldırmış. Bu sırada Zehni, Erdoğan'a taşla vurmuş ve Erdoğan Bozkurt ölmüş. Zehni daha önce dayımın eşeğini öldürdü o da benim üzerime kaldı. Dayım bana düşman oldu. Benim bir suçum yok" dedi.

Sanık Şevike Koyuncu ise olayla ilgisi olmadığını, jandarmaya maktulün gömüldüğü yeri kendisinin göstermediğini iddia etti.

Tutuksuz sanık Nuray Pehlivan'da küçük yaşlarda keçi otlatırken kuzu göbeği toplamak için gitmek istediği yere annesinin "Oraya gitmeyin, orada ceset var" dediğini anlatarak "Ben o zaman olaydan haberim oldu. Annem bana keçilerini kestiği için, Erdoğan'ı amcam Zehni'nin öldürdüğünü, babam Cemil Koyuncu'nun da yardım ettiğini söyledi. Bunu söyledikten sonra olay günüyle ilgili babama telefon geldiğini, babamın çadırdan çıkıp gittiğini ve sonrasında 1 el silah sesi geldiğini hatırlıyorum" dedi.

Erdoğan Bozkurt'un annesi Müşteki Zübide Bozkurt'un oğlunu çok uzun zaman önce gördüğünü, olay zamanı kendisiyle görüşmediğini sadece kardeşinin yanında kaldığını bildiğini söyleyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Cemile Koyuncu ile Şevike Koyuncu'nun adli kontrol şartlarıyla tahliyesine, Zehni Koyuncu'nun ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma, Erdoğan Bozkurt'un ölüm tarihinin belirlenmesi, eksiklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir

Yapıcıoğlu'nun PKK'ya uyarısı önemli: Hayaller yine yıkılırsa...
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.