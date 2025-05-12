Fethiye'de 20 Yıl Sonra Cinayet Davası Başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 yıl önce işlenen cinayet olayına ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 2010'da Erdoğan Bozkurt'un kayıp olduğuna dair ailesi tarafından müracaatta bulunulmuş, yapılan araştırmada Bozkurt'un izine rastlanılmamıştı. Faili meçhul olayların aydınlatılması çalışmaları kapsamında dosya geçen yıl yeniden açılmış, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz ve uzun süren çalışması neticesinde Bozkurt'un 2005 yılında öldürüldüğü belirlenerek yapılan kazıda Erdoğan Bozkurt'a ait kemikler bulunmuştu.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Cemil Koyuncu, Zehni Koyuncu, Şevike Koyuncu, tutuklanmıştı.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşması gerçekleştirildi. Tutuklu sanıklar Cemil Koyuncu, Zehni Koyuncu, Şevike Koyuncu ve tutuksuz sanık Nuray Pehlivan ile müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Cemil Koyuncu maktul Erdoğan Bozkurt'u tanımadığını ve ölümüyle ilgili olmadığını savundu.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Cemil Koyuncu, "Olayı Zehni'ye sordum. O da bana Erdoğan Bozkurt'un sürekli hayvanlarını kestiğini söyledi. Erdoğan ile Zehni kavga etmiş. Erdoğan, Zehni'ye bıçakla saldırmış. Bu sırada Zehni, Erdoğan'a taşla vurmuş ve Erdoğan Bozkurt ölmüş. Zehni daha önce dayımın eşeğini öldürdü o da benim üzerime kaldı. Dayım bana düşman oldu. Benim bir suçum yok" dedi.

Sanık Şevike Koyuncu ise olayla ilgisi olmadığını, jandarmaya maktulün gömüldüğü yeri kendisinin göstermediğini iddia etti.

Tutuksuz sanık Nuray Pehlivan'da küçük yaşlarda keçi otlatırken kuzu göbeği toplamak için gitmek istediği yere annesinin "Oraya gitmeyin, orada ceset var" dediğini anlatarak "Ben o zaman olaydan haberim oldu. Annem bana keçilerini kestiği için, Erdoğan'ı amcam Zehni'nin öldürdüğünü, babam Cemil Koyuncu'nun da yardım ettiğini söyledi. Bunu söyledikten sonra olay günüyle ilgili babama telefon geldiğini, babamın çadırdan çıkıp gittiğini ve sonrasında 1 el silah sesi geldiğini hatırlıyorum" dedi.

Erdoğan Bozkurt'un annesi Müşteki Zübide Bozkurt'un oğlunu çok uzun zaman önce gördüğünü, olay zamanı kendisiyle görüşmediğini sadece kardeşinin yanında kaldığını bildiğini söyleyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Cemile Koyuncu ile Şevike Koyuncu'nun adli kontrol şartlarıyla tahliyesine, Zehni Koyuncu'nun ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma, Erdoğan Bozkurt'un ölüm tarihinin belirlenmesi, eksiklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi. - MUĞLA