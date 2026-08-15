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Fethiye'de 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye'de 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla karada tespit edilen 20'si çocuk toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde karada tespit edilen 20'si çocuk toplam 39 düzensiz göçmen Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Fethiye ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 19 düzensiz göçmen (beraberinde 20 çocuk) yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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