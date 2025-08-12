Fethiye'de 18 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre 'kasten öldürme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından toplam 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. İl genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü bildirildi. - MUĞLA

