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Fethiye'de 12 Yıl Hapis Cezası Olan Şahsın Yakalanması

Fethiye'de 12 Yıl Hapis Cezası Olan Şahsın Yakalanması
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Jandarma ekipleri, 12 yıl hapis cezası bulunan H.K. isimli şahsı yakaladı. Şahıs, birden fazla kişi tarafından silahla tehdit ve diğer suçlardan aranıyordu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada Jandarma ekipleri 12 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında; birden fazla kişi tarafından silahla tehdit, silahlı tehdit, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçları olmak üzere 3 ayrı suçtan 12 yıl, 6 ay, 21 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 30 yaşındaki H.K. isimli şahıs Göcek Mahallesinde gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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