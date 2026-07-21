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Fethiye'de 1195 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Fethiye'de 1195 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Narkotik ekiplerinin operasyonunda 1 kilo 195 gram esrar ve bir hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılan çalışmalarda 1 kilogram 195 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fethiye'de "Uyuşturucu Madde Ticaretinin" önlenmesine yönelik yapılan saha çalışmaları kapsamında, 1 kilo 195 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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