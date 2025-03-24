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Fethiye Açıklarında 64 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Fethiye Açıklarında 64 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulan hareket halindeki lastik bot içerisinde 29'u çocuk toplam 64 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki fiber karinalı lastik bot içinde 29'u çocuk toplam 64 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş, içerisindeki 35 düzensiz göçmen (beraberinde 29 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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