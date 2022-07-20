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Festival stantları soyuldu, esnaf belediyeden önlem almasını istedi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Festival stantları soyuldu, esnaf belediyeden önlem almasını istedi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 21, 22, 23 ve 24 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan Sevgi Barış Dostluk Festivali için belediye tarafından kurulan 5 standa hırsız girdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 21, 22, 23 ve 24 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan Sevgi Barış Dostluk Festivali için belediye tarafından kurulan 5 standa hırsız girdi. Esnaflar belediyeden güvenlik önlemi almasını istedi.

Kdz. Ereğli ilçesinde 21, 22, 23 ve 24 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan Sevgi Barış Dostluk Festivali için Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından sahil bandına satış stantları kuruldu. Esnaflar tarafından kiralanan stantlara dün gece hırsız ya da hırsızların girdiği öğrenildi. Sabah stantlara geldiklerinde hırsızlık olayını fark eden esnaflar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri hırsızlık yapılan 5 stantta inceleme yaparak delil toplarken, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Yaklaşık 50 bin TL'ye yakın zarara uğrayan esnaf ise belediyeye güvenip stant açtıklarını belirterek, güvenlik önlemi alınmasını istedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ereğli Belediyesi Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

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