Şırdancı Mehmet yayaya çarptı: Kadının kolu ve bacağı kırıldı

Güncelleme:
Sosyal medya fenomeni Şırdancı Mehmet'in kullandığı araç, Muş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kadın ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

  • Sosyal medya fenomeni 'Şırdancı Mehmet' olarak bilinen Mehmet Sur'un kullandığı araç, Muş'ta bir kadına çarptı.
  • Kadının sol kolu ve sol bacağı kırıldı.
  • Kadın hastaneye kaldırıldı ve acil ameliyata alındı.

Gerçek adı Mehmet Sur olan fenomen 'Şırdancı Mehmet'in kullandığı araç, Muş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

Sosyal medya fenomeni 'Şırdancı Mehmet' olarak bilinen Mehmet Sur'un kullandığı araç, Muş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. Kent merkezinde yaşanan kazada ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KOLU VE BACAĞI KIRILDI

İlk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sol kolunun ve sol bacağının kırıldığı ve acil ameliyata alındığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı kadının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıdsjqjqwn4r:

asın bu dümbüğü.

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Orhan:

Yaya yolunda çarpmış büyük ceza alması lazım olabilir kadın öldü bunu kesin serbest birakirlar

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

ayağındaki bota bak o botla pedallar hissedilmez

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYASİN TURCAN:

şırdancı telefonla TikTok çekiyordur ne bekliyorsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
