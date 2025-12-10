Şırdancı Mehmet yayaya çarptı: Kadının kolu ve bacağı kırıldı

Gerçek adı Mehmet Sur olan fenomen 'Şırdancı Mehmet'in kullandığı araç, Muş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

ŞIRDANCI MEHMET ARACIYLA BİR KADINA ÇARPTI

Sosyal medya fenomeni 'Şırdancı Mehmet' olarak bilinen Mehmet Sur'un kullandığı araç, Muş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. Kent merkezinde yaşanan kazada ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KOLU VE BACAĞI KIRILDI

İlk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sol kolunun ve sol bacağının kırıldığı ve acil ameliyata alındığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı kadının tedavisinin devam ettiği bildirildi.