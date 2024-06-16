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Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti

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Şarkıları yanlış söylemesiyle tanınan Kandıralı Ferdi, otogarda iki tane genç kadınla kavga etti. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönerken tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Sık sık şarkıları yanlış söylediği videolarla fenomen olan Kandıralı Ferdi, bu sefer kavga ettiği görüntülerle gündeme geldi. Ferdi, Kocaeli Kandıra Otogarı'nda durakta bekleyen 2 genç kadınla tartıştı.

Tartışmanın neden başladığı henüz bilinmezken genç kadınlar, Ferdi'ye hakaret ederek saldırdı. Ferdi de kadınlara aynı şekilde hakaret saldırıyla karşılık verdi. Araya giren vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir kişi Kadırgalı Ferdi'yi uzaklaştırmaya çalışırken kadınlardan biri arkadan koşarak yumruk attı. Otogarda yaşanan kavganın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

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