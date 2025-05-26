Fenomen kadın, canlı yayında ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından defalarca bıçaklandı

Fenomen kadın, canlı yayında ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından defalarca bıçaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilyalı influencer Luna Abrahao, Instagram'da canlı yayın yaparken erkek arkadaşı Alex Olievira tarafından bıçaklandı. Luna, yayın sırasında 9 kez bıçaklandı ve saldırı anında telefon kamerası açık kaldığı için korkunç görüntüler kaydedildi. Luna'nın durumu ciddi ve Alex Olievira polis tarafından aranıyor. Olay, aile içi şiddet ve cinayete teşebbüs suçlamalarını gündeme getirdi. Luna'nın 255 bin takipçisi var ve güzellik-moda içerikleri paylaşıyor.

Brezilyalı influencer Luna Ambrozevicius Abrahao (22), Instagram'da canlı yayın yaparken erkek arkadaşından ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine erkek arkadaşı Alex Olievira kendisini bıçaklayarak ağır yaraladı.

19 Mayıs'ta Sao Paulo'da yaşanan olayda Luna, yayın sırasında 9 kez bıçaklandı. Saldırı anında telefon kamerası açık kaldığı için korkunç görüntüler kaydedildi. Luna'nın kan kaybederken çığlık attığı, ayağının yanında kırık bıçak parçasının durduğu görülüyor.

Genç kadın başından, sırtından, elinden ve ayağından yaralandı. Hastanede acil ameliyat olan Luna hayatta kaldı ama durumu hala ciddi.

Alex Olievira olay yerinden kaçtı ve şu anda polis tarafından aranıyor. Kendisine "aile içi şiddet" ve "cinayete teşebbüs" suçlaması yöneltilecek.

Komşular, çiftin sık sık kavga ettiğini söyledi. 4 yaşında kızı olan Luna'nın 255 bin takipçisi var ve güzellik-moda içerikleri paylaşıyor.

Canlı yayını gören takipçiler hemen polisi arayarak yardım istedi. Şiddet görüntüleri sosyal medyada yayılsa da Instagram tarafından kaldırıldı.

Mart ayında Japonya'da da benzer bir trajedi yaşanmıştı. 22 yaşındaki Airi Sato, 6 bin kişinin izlediği canlı yayında bıçaklanarak öldürülmüştü.

Saldırgan 42 yaşındaki Kenichi Takano, Sato'ya 17 bin dolar borç verdiğini ve geri alamadığını iddia ediyordu. Takano, 2021'den beri Sato'yu takip ediyor, sürekli para istiyordu. Mahkemede hakkını kazanmasına rağmen parasını alamayınca saldırdı.

Fenomen kadın, canlı yayında ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından defalarca bıçaklandı

Fenomen kadın, canlı yayında ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından defalarca bıçaklandı

Fenomen kadın, canlı yayında ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından defalarca bıçaklandı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
Erzincan tulum peyniri AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Anadolu lezzeti Avrupa'ya damga vurdu! Özel korumaya alındı
Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Bodrum'da ölümden döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı

Fenerbahçeli futbolcu şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
Sevcan hemşirenin öldürüldüğü olayın detayları! Her şey 25 saniyede olmuş

Sevcan'ın katledildiği olayda şok detaylar! Her şey 25 saniyede olmuş
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı

Dünyanın gözü önünde 25 yaş büyük eşinden tokat yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.