Fenerbahçe-Galatasaray Derbisindeki Çakmak Olayında Bir Taraftar Yakalandı
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği derbide, Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın gözüne çakmak atan sarı lacivertli bir taraftar yakalanarak gözaltına alındı. Olay, stadyum güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi.

Fenerbahçe- Galatasaray derbisindeki olaylar nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, sarı kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş'ın gözüne çakmak atarak yaralanmasına yol açan sarı lacivertli taraftar yakalandı.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği dev derbi 1-1 sona ermiş, taraflar birer puanı paylaşmıştı. Ligin 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadele saha içinde ve tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle gündeme oturdu. Derbide Galatasaray'ın gölünden sonraki sevinç sırasında sarı kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş'ın gözüne çakmak fırlatan M.G. adlı sarı lacivertli taraftar, polis tarafından gözaltına alındı. Stadyumdaki güvenlik kameralarınca tespit edilerek yakalanan taraftarın, çok sayıda suç kaydı bulunduğu iddia edildi. Yakalanan M.G.'nin böyle bir eylemde bulunmak için kimseden talimat alıp almadığı araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
