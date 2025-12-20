İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ifadesinin ardından saç ve kan örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Saran'ın daha sonra yeniden adliyeye getirileceği öğrenildi.
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ifadesinin ardından saç ve kan örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Saran'ın daha sonra yeniden adliyeye getirileceği öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa