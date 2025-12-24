Haberler

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Torunoğulları: "Başkanımız çok rahat"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kulüp üyeleri, adalete güvendiklerini belirterek Saran ile sürekli iletişim halinde olduklarını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'ın uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının ardından Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları yaptığı açıklamada, "Yüce Türk adaletine inanıyoruz. Sadettin Saran başkanımızla sürekli iletişim halindeyiz. Başkanımız çok rahat" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından gözaltına alındı.

Saran'ı ziyaret eden Fenerbahçe Yönetim Kurulu Başkanı Üyesi Ertan Torunoğulları, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı önünde açıklama yaptı. Torunoğulları, "Sadettin Saran başkanımızla sürekli iletişim halindeyiz. Başkanımız çok rahat. Bize de işlerimize devam etmemizi, taraftarlarımızla sürekli kontak halinde olmamızı, taraftarlarımızın sakin ve rahat olmalarını istiyor. Başkanımızda herhangi bir sıkıntı yok. Yüce Türk adaletine inanıyoruz. Yarın da hep birlikte bunu göreceğiz" diye konuştu.

Ali Koç ziyarette bulundu

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Ali Koç'un da ziyarette bulunduğunu söyleyen Torunoğulları, "Ali Koç, nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanımızla sohbet ettiler. Fenerbahçe camiasında herkes ayaklanmış durumda. Herkes birlikte. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Yönetim Kurulu üyesi Adem Öz ise, "Buradan kulübe geçip Yönetim Kurulu toplantısı yapacağız. Görevimizin başındayız. Süreci yakından takip ediyoruz. Yarın da bir savcılık süreci olacak. İnşallah güzel sonuçlar alacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe ile adı anılan futbolcuya teknik direktörü ateş püskürdü

Fenerbahçe ile adı anılan futbolcuya teknik direktörü ateş püskürdü
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
D.I.S.C.O filminin galası ünlüleri buluşturdu

Merakla beklenen filmin galası ünlüleri buluşturdu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Fenerbahçe ile adı anılan futbolcuya teknik direktörü ateş püskürdü

Fenerbahçe ile adı anılan futbolcuya teknik direktörü ateş püskürdü
Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü

Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü
Ertan Torunoğulları: 'Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz, yarın da bunu hep birlikte göreceğiz'

Sadettin Saran için konuştu: "Yüce Türk adaletine inanıyoruz"