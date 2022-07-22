Seyir halindeyken fenalaşan yolcuyu otobüsle hastaneye götürdü - Haberler

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Seyir halindeyken fenalaşan yolcuyu otobüsle hastaneye götürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyir halindeyken fenalaşan yolcuyu otobüsle hastaneye götürdüVAN Van Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü Gökhan Ermiş, seyahat halindeyken fenalaşan kadın yolcuyu güzergahından çıkarak hastaneye ulaştırdı.

Seyir halindeyken fenalaşan yolcuyu otobüsle hastaneye götürdü

VAN Van Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü Gökhan Ermiş, seyahat halindeyken fenalaşan kadın yolcuyu güzergahından çıkarak hastaneye ulaştırdı.

Van Büyükşehir Belediyesine ait 121 numaralı Edremit - TOKİ otobüsünde seyahat eden bir kadın aniden fenalaştı. Kadının fenalaşması üzerine otobüste seyahat eden diğer yolcular kadına müdahalede bulunarak otobüs şoförüne haber verdi. Kadının baygınlık geçirdiğini gören şoför, güzergahından çıkarak hastanenin yolunu tuttu. İçindeki yolcularla birlikte hızla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden şoför, hastayı kısa sürede sağlık görevlilerine teslim etti. Bir sürede hastane önünde bekleyen şoför, hastanın durumunun iyiye gitmesi üzerine hastaneden ayrıldı.

Şoförün bu davranışı hem diğer yolculardan hem de hastane de bulunan vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Yaşananları insanlık namına yaptığını belirten otobüs şoförü Gökhan Ermiş, Van Büyükşehir Belediyesi şoförleri olarak bu tür olaylara karşı eğitim aldıklarını söyleyerek hastaya acil şifalar diledi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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