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Fenalaşan yolcu için güzergâhını değiştirdi

Fenalaşan yolcu için güzergâhını değiştirdi
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Tokat’ta halk otobüsü şoförü araçta fenalaşan yolcuyu güzergahtan çıkarak hastaneye yetiştirdi.

Tokat'ta halk otobüsü şoförü araçta fenalaşan yolcuyu güzergahtan çıkarak hastaneye yetiştirdi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında kent merkezinde meydana geldi. Şehir içi sefer yapan halk otobüsüne binen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir yolcu, seyahat sırasında fenalaştı. Diğer yolcular durumu otobüs şoförü Muhammet Ali Taş'a bildirdi. Güzergahından çıkan Taş, yolcuyu Tokat Devlet Hastanesi acil servisine yetiştirip sağlık ekiplerine teslim etti. Yaşananlar, otobüsün araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.

"Zaman kaybetmemek için hastaneye götürdüm"

Olayı anlatan otobüs şoförü Muhammet Ali Taş, "Dün akşam son seferimde dönüş sırasında bir yolcunun rahatsızlandığını söylediler. Baktığımda genç bir arkadaşımızdı. Ambulans çağıralım dediler ancak zaman kaybetmemek için 'Bir an önce hastaneye gidelim' dedim. Güzergahımı değiştirerek kendisini hastaneye yetiştirdim ve sağlık ekiplerine teslim ettim. Ardından tekrar güzergahıma dönerek sefere devam ettim. Hasta kendinde değildi. Şu anki durumunu bilmiyorum. İçeriye sedyeyle götürdüler" dedi.

"Şoförümüze teşekkür ediyorum"

S.S. 3 No'lu Tokat Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Şükrü Süer ise şoföre duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, "İnsanların can ve mal güvenliği bizlere emanettir. Şoförlerimizin de bu sorumluluğa büyük bir hassasiyetle sahip çıktıklarına inanıyorum. Dünkü olayda olduğu gibi araçlarımızdaki çevrim içi kameralar, panik butonları ve şoförlerimizin desteğiyle halkımıza her türlü yardımı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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