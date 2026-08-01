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Feci motosiklet kazası kamerada: 72 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

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Hatay’ın Antakya ilçesinde yaya yolundan motosikletle geçmek isteyen 72 yaşındaki şahıs, başka bir motosikletle çarpıştı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaya yolundan motosikletle geçmek isteyen 72 yaşındaki şahıs, başka bir motosikletle çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaşlı adam ölürken diğer motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi Antakya - Reyhanlı yolu üzerinde yaşandı. 72 yaşındaki H.A. idaresindeki plakasız motosiklet, yaya yolunu kullanmak isterke 22 yaşındaki A.A. yönetimindeki 31 AK 870 plakalı motosikletle çarpıştı. İki motosikletin çarpıştığı kazada 72 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken 22 yaşındaki sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 72 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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