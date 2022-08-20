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Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden muhabirin paylaşımları yürek yaktı: İnsanlar ne yana gitseler, ölümlerine doğru giderler

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te yolcu otobüsünün devrildikten sonra sürüklenerek başka bir trafik kazasına yardım edenlere çarptığı ve 16 kişinin can verdiği kazada 2 gazeteci de hayatını kaybetti. Feci kazada can veren muhabirlerden birinin sosyal medyadan yaptığı, "İnsanlar ne yana gitseler, ölümlerine doğru giderler" paylaşımı yürekleri dağladı.

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda bir araç şarampole devrildiği için bölgeye ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Yoldan geçen canlı yayın aracındaki gazeteciler de kazazedelere yardım etmek için yol kenarında durdu.

DEVRİLEN OTOBÜS 200 METRE SÜRÜKLENDİ

Kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsü, müdahale eden ekiplere ve İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 3 itfaiye personeli, 4 sağlık personeli ve 2 gazeteci yer alıyor.

Feci kazada hayatını kaybeden muhabirinin yürek yakan paylaşımları

KAZADA CAN VEREN MUHABİRİN PAYLAŞIMLARI YÜREK YAKTI

Kazada hayatını kaybeden Muhammed Abdulkadir Esen'in sosyal medya hesabında yaptığı, "İnsanlar ne yana gitseler, ölümlerine doğru giderler", "Topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Hepsi bu kadar" paylaşımları yürek burktu.

Feci kazada hayatını kaybeden muhabirinin yürek yakan paylaşımları

Feci kazada hayatını kaybeden muhabirinin yürek yakan paylaşımları

Feci kazada hayatını kaybeden muhabirinin yürek yakan paylaşımları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Adana001 Merkez:

Kazanın detayı yol trafik işaretlerinin koyulmamış olmasından kaynaklıdır. Ölenlere allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Önlem almayan kamu personelleri hakkında gerekli işlemin yapılmasınıda vatandaş olarak isterim.

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