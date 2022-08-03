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Feci kazada ağır yaralanan gençten üzücü haber

Feci kazada ağır yaralanan gençten üzücü haber

Eskişehir'de park halindeki kamyona çarptıktan sonra refüje çıkarak durabilen lüks araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Eskişehir'de park halindeki kamyona çarptıktan sonra refüje çıkarak durabilen lüks araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Sabaha karşı 04.00 sularında Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında Alihan Çevik, kullandığı 34 DH 2866 plakalı lüks otomobil ile direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan 26 TD 025 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çıkarak ancak durabildi.

Kaza sonucu hurdaya dönen araçtan, sürücü Alihan Çevik ile yolcu olarak bulunan Feytullah Bora, Tolgahan Sezer, Sare Karadut ve Gökçe Demirler yaralı olarak çıkarıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan 21 yaşındaki Feytullah Bora'nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğerler yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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