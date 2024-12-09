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Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti: Otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladı

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İstanbul Esenler Otogarı'ndan Tekirdağ Kapaklı'ya giden bir otobüsün şoförü ve muavini, fazla bagaj ücreti nedeniyle yolcularla tartışma yaşadı. Tartışma, Kapaklı Otogarı'nda bekleyen yolcunun yakınlarının da katılmasıyla büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otobüs şoförü, yanında bulunan bıçakla 3 kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otobüs şoförü ve muavini polis tarafından gözaltına alındı.

Otogarda başlayan fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti. Otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladı.

İstanbul Esenler Otogarı'ndan Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine gelen A.H.S. ve ailesi, otobüs şoförü B.A. ve muavini M.A. ile fazla bagaj ücreti nedeniyle tartışma yaşadı. A.H.S., durumu Kapaklı Otogarı'nda kendilerini bekleyen yakınlarına bildirdi. Otobüs Kapaklı Otogarı'na ulaştığında A.H.S.'nin yakınları ile otobüs şoförü ve muavin arasında tartışma yeniden alevlendi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ 3 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Tartışma sırasında otobüs şoförü B.A., yanında bulunan bıçakla A.H.S, H.S. ve E.B.S'yi yaraladı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.H.S'nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti: Otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladı

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından otobüs şoförü B.A. ve muavin oğlu M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti: Otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBükücü:

Bu otobüs şoförleri ve muavinler, arada aldıkları yolcuları kazıklamaya çalışmaktan başka hiç bir şey bilmiyorlar. Hepsinin gözü aç

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıYılmaz ökmen:

Bir koliye yolcu bileti kadar ücret isterseniz olacağı bu, tamam ücret al tabi ama biraz vicdanlı olun

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Bazan bir zarftan bile para istiyorlar. Saygılarımla.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
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