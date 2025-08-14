Fatsa'da Uyuşturucu Davasında 9 Sanığın Cezası Belli Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu madde ticareti soruşturması sonucunda tutuklu yargılanan 32 sanıktan 9'u hakkında hapis cezası verildi. Hükümle birlikte tutukluluk halleri devam ediyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu ile mücadeleyle düzenlenen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan 32 sanığın 9'unun cezası belirlendi.

Fatsa ilçesinde 2025 Ocak ayında yapılan uyuşturucu madde ticareti soruşturmasına ilişkin operasyon neticesinde çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanan 32 sanık hakkında Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde açılan kamu davalarında 9'u yönünden görülen dava 3'ncü celsede sonuçlandı. Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklu bulunan sanıklardan Erdal Ö. 20 yıl, Mustafa Oğuz K. 18 yıl 9 ay, Mustafa Taşkın S. 16 yıl 6 ay, Erdem C., Ahmet B., Nazım A. ve Bekir Sıtkı K. 15 yıl, Emruhan T. ve Soner G. 10 yıl hapis cezası ile değişik miktarlarda adli para cezası ile cezalandırıldı. Ayrıca hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Diğer 23 sanığın yargılamaları ise devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Topuklu Efe' krizi burada patlak vermiş! Özgür Özel'in tavrına dikkat

'Topuklu Efe' krizi burada patlak vermiş! Özgür Özel'in tavrına dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz

İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.