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Fatsa'da Kil Yüklü Kamyon Devrildi: Trafik Durdu

Fatsa'da Kil Yüklü Kamyon Devrildi: Trafik Durdu
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde kil yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu Karadeniz Sahil Yolu yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı. Sürücü yaralandı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kil yüklü kamyon yola devrildi. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı, sürücü yaralandı.

Kaza, Bolaman Mahallesi Ordu-Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa istikametine seyir halinde olan Hüseyin Kemük idaresindeki 52 DG 160 plakalı kil yüklü kamyon, Çalışlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, ardından yola devrildi. Kaza sonrası kamyon üzerinde bulunan tonlarca kil yola savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçtan çıkartılan sürücü, ekiplerin yaptıkları ilk müdahale sonrası ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yol trafiğe kapandı

Kaza sonrası yola dökülen tonlarca kil nedeniyle Ordu-Samsun karayolunda trafik durdu. Bölge trafik ekiplerinin çalışmaları sonrası yaklaşık 1 saat sonra trafiğin kontrollü olarak yeniden akışı sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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