Ordu'da iş yeri deposunda yangın

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde gerçekleşti ve yangın nedeniyle malzemeler zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 5 katlı binanın zemin katında Sezer E.'ye ait iş yerinden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle iş yerinin deposu olarak kullanılan alanda bulunan malzemeler zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

