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Fatsa'da Denizde Bulunan Şüpheli Variller İncelendi

Fatsa'da Denizde Bulunan Şüpheli Variller İncelendi
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde görülen iki şüpheli varil, AFAD ve polis ekipleri tarafından incelendi. Yapılan ölçümlerde varillerin kimyasal, radyolojik veya nükleer tehlike taşımadığı belirlendi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde görülen variller ekipleri harekete geçirdi.

Olay, ilçeye bağlı Efkaf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde şüpheli 2 adet varil gördü. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD'ın Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri tarafından yapılan incelemede varillerin bir tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

Variller, gerekli incelemelerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

AFAD Ordu İl Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Fatsa Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden KBRN ekiplerimiz şüpheli varil ile ilgili yapılan ölçümler sonucunda kimyasal, radyolojik ve nükleer bir bulguya rastlanmamıştır. Varil, ölçüm ve numune alındıktan sonra Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir" denildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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