Cezaevine gireceğini ifade eden Fatih Tezcan gerekçesini de açıkladı: Kılıçdaroğlu'na hakaret

Fatih Tezcan, hakkında açılan dava nedeniyle cezaevine giriyor. Sosyal medya hesabından aldığı ceza hakkında paylaşımda bulunan Tezcan, Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ve Hatay Kurtuluş Örgütü'nün Samandağ uzantılarını deşifre ile suçlandığını dile getirdi.

Fatih Tezcan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak cezaevine gireceğini duyurdu. Tezcan'ın cezaevine girecek olması kısa zamanda Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

"SEBEBİ KILIÇDAROĞLU'NA HAKARET"

Cezaevine girme gerekçesi olarak ise Tezcan, bir sonraki paylaşımında, "Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ve Hatay kurtuluş örgütü'nün Samandağ uzantılarını deşifre…" açıklamalarını yaptı.