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Fatih'teki Tarihi Nasuriye Han'da Yangın Paniği

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İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan tarihi Nasuriye Han'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay anında içeride bulunanlar can havliyle dışarı çıkarken, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Fatih'teki tarihi Nasuriye Han'da yangın paniği

İSTANBUL - Fatih'teki tarihi Nasuriye Han'da çıkan yangın iftaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıktığı Hanın katında hasar meydana geldi.

Fatih Mercan'da bulunan tarihi Nasuriye Han'daki bir tekstil atölyesinde saat 13.30'da sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İçeride bulunanlar can havliyle dışarı çıkarken, ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sebebiyle handa hasar oluştuğu öğrenildi.

"Burası çok eski tarihi bir yer"

Yangını çıktığı anları anlatan Esnaf Yunus Yeşil, "Burası tekstil atölyesi kına sepetleri yapılıyor. Bizim işyerimiz de burada, atölyede oturuyorduk. Biz arka bahçede istiyorduk. Yani sis var zannettik sonrasında itfaiyeyi aradık. Burası tarihi bir han. Yedi yüz yıllık tarihi bir yer" dedi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini tespit etmek için inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - 3.Sayfa
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