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Fatih'te Yol Verme Tartışması: Tokat Atan Sürücüye 180 Bin TL Ceza

Fatih'te Yol Verme Tartışması: Tokat Atan Sürücüye 180 Bin TL Ceza
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İstanbul Fatih'te otomobil sürücüsü B.B., yol verme tartışmasında motosikletli kuryeye tokat attı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda sürücü gözaltına alındı, 180 bin lira para cezası kesildi ve aracı 60 gün trafikten men edildi.

İstanbul Fatih'te yol verme tartışmasında bağırarak aracından inen otomobil sürücüsü, motosikletli kuryeye tokat attı. Şoke eden anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan sürücüye 180 bin lira para cezası kesilirken, aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İstanbul Fatih'te bir otomobil sürücüsüyle, motosikletli kurye arasında yol tartışması yaşandı. Tartışma sırasında bağıran otomobil sürücüsünü, motosikletli kurye "kime bağırıyorsun" diye karşılık verdi. Bağırmaya devam eden otomobil sürücüsü, üzerine yürüdüğü kuryeye tokat attı. "Seni öldürürüm" tehditlerinin yükseldiği kavgaya vatandaşlar müdahale etti. Çevredekiler tarafları ayırırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye çalışmaları kapsamında; görüntülere ilişkin inceleme yapıldı. Araç sürücünün B.B. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan araç sürücüsüne "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ten toplam 180 bin lira para cezası kesilirken, aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücünün ehliyetinin 60 gün süreyle geri alındığı öğrenildi. Hakkında adli işlem başlatılan B.B.'nin Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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