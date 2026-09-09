Fatih’te yanan otomobil hurdaya döndü

İstanbul Fatih'te seyir halindeyken alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 20.00 sıralarında İstanbul Fatih ilçesi Atatürk Bulvarı Taksim istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 ETT 097 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluşurken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı