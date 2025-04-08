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Fatih'te tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, polise de saldırınca vuruldu

Fatih'te tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, polise de saldırınca vuruldu
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İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu iki kişi arasında çıkan tartışmada şahıslardan biri diğerini bıçakla yaraladı. Bıçaklı saldırgan, gelen polis ekiplerine da saldırınca ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Topkapı Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Fatih'te tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, polise de saldırmak istedi

BİR KİŞİ BIÇAKLANDI

Büyüyen tartışmada şahıslardan biri diğerini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, polise de saldırmak istedi

POLİSE DE SALDIRINCA AYAĞINDAN VURULDU

Saldırgan ise, olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırınca ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan saldırgan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokağa gelerek çalışma yaptı.

Fatih'te tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, polise de saldırmak istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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