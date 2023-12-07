Fatih'te tartışma sonucu genç bir kişi öldürüldü

FATİH'te 'Bana mı gülüyorsunuz' diyerek tartıştığı kişinin kardeşi Kendal Yıldız'ı(16) başından vurarak öldüren Barış Gündüz (24) duruşmada, "Maktulün ailesinden ve siz büyüklerimden beni affetmenizi istiyorum. Özür dilerim, isteyerek olmadı" dedi. Yıldız'ın ailesi sanıktan şikayetçi olmazken anne Ayhan Yıldız, "Affetmiyorum. Seni Allah'a havale ediyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Barış Gündüz, tutuksuz sanık Yunus Emre Aydın maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen Kendal Yıldız'ın annesi Ayhan Yıldız ilk önce şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini belirtti.

"KEŞKE KARDEŞİMİ DEĞİL BENİ VURSAYDI ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Kendal Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Yıldız ise ifadesinde, "Sanık Barış'ı mahalleden tanıyorum. Kendal benim çalıştığım lokantadan bir arka sokakta başka bir restoranda garsonluk yapıyordu. Olay günü benim yanımda arkadaşım vardı. Lokantanın karşısındaki kaldırımda sohbet ediyorduk. Barış yoldan motorla geçerken biz gülüyorduk. Barış bize 'Ne oldu niye gülüyorsunuz. Bana mı gülüyorsunuz?' dedi. Aramızda tartışma oldu. Barış'ı tanıdığımdan ben köşeye kadar onu götürdüm ve birşey olmadığını sakin olması gerektiğini söyledim. Bir süre sonra ben müşteriyi içeriye alırken 1 el silah sesi duydum. Baktığımda Kendal yerdeydi. Kendal'ın vurulduğu esnada Barış'ın bulunduğu motosikleti kim sürüyordu bilmiyorum. Barış'ın köşeden sıktığını gördüm hatta sıkarken küfürler etti. Keşke bana sıksaydı da kardeşime sıkmasaydı. Şikayetçi değilim. İlk tartışma sırasında da Kendal orada değildi" dedi.

"BENİ AFFETMENİZİ İSTİYORUM"

Yunus Emre Aydın savunmasında motosikleti kendisinin kullanmadığını, motosikletin arkasında olduğunu söyledi. Arkadaşı Barış'ın da Kendal Yıldız'ı isteyerek öldürdüğüne inanmadığını belirtti. Söz hakkı verilmesi üzerine Barış Gündüz, "Ben çok pişmanım. Maktulün ailesinden ve siz büyüklerimden beni affetmenizi istiyorum. İsteyerek olmadı" dedi.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM AMA AFFETMİYORUM"

Söz alan Barış Gündüz'ün avukatı celse arasında maktulün annesi Ayhan Yıldız'ın şikayetini geri çektiğine dair mahkemeye bir dilekçe sunduğunu belirtti. Ancak duruşmada şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine durumun netleştirilmesini istedi. Buna ilişkin anne Ayhan Yıldız, "Evet ben şikayetimi geri çekmiştim ama sanığı burada görünce kafam karıştı. Şikayetçi değilim ama kendisini de affetmiyorum. Seni Allah'a havale ediyorum" dedi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay, Barış Gündüz'ün arkadaşının kullandığı motosikletle 19 Kasım 2022 tarihinde saat 02.38 sıralarında Sofular Caddesinden geçerken kaldırımda duran şikayetçiler Recep Deniz ve Musa Yıldız'a "Ne bakıyorsun" diyerek laf atması üzerine başladı. Laf atılan şikayetçilerin, "Sana bakmadım, ağabeyimle konuşuyorum" cevabı üzerine şüpheli Gündüz, yine "Ne bakıyorsun" diye yanıt verdi. Bu kez şikayetçi Mehmet Yıldız araya girerek "Senlik bir şey yok, kendi aramızda konuşuyoruz" diye cevap verdi. Aldığı bu cevaba "Bekleyin siz geliyorum" diyen şüpheli Gündüz, küfürler ederek ayrıldı. Barış Gündüz, bir süre sonra bu kez Yunus Emre Aydın'ın kullandığı motosikletle olay yerine geri döndü. Yine aynı cadde üzerinde motosikletle geçtikleri sırada şüpheli Gündüz, yanında getirdiği ruhsatsız silahıyla şikayetçilerin birarada bulunduğu yere doğru bir el ateş etti. Kurşun sonrası küfür eden şüpheli Gündüz, olay yerinden motosikletle kaçtı. Gündüz'ün sıktığı kurşun, kendisiyle herhangi bir tartışması olmayan ve olay yerine sonradan gelmiş olduğu anlaşılan 16 yaşındaki Kendal Yıldız'ın başına isabet ederek ölümüne neden oldu. Şüpheli Barış Gündüz hakkında "Çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, üç kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Hakaret" ve "Ruhsatsız silah taşımak" suçlarından da toplam 28 yıl 4 aydan 52 yıla kadar hapsi istendi. Gündüz'e yardım ettiği öne sürülen şüpheli Yunus Emre Aydın'ın ise "Çocuğu kasten öldürmeye yardım" ve üç kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan toplam 28 yıl 6 aydan 42 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.