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Fatih’te surlarda erkek cesedi bulundu

Fatih’te surlarda erkek cesedi bulundu
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İstanbul Fatih’te surlarda bir erkek cesedi bulundu.

İstanbul Fatih'te surlarda bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar surların içinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda cesedin 40 yaşındaki İsa Çam'a ait olduğu belirlendi. Çam'ın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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