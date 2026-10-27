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Fatih'te silahlı saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı, 1 kişi yaralandı

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Fatih'te silahlı saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı, 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Fatih'te silahlı saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı, 1 kişi yaralandı
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İstanbul Fatih'te dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan kavganın ardından bir kişi, araçla olay yerinden uzaklaşan kişiye silahla ateş açtı. Saldırıda 1 kişi yaralanırken o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Fatih'te 2 grup arasında çıkan kavga sonrası taraflardan biri araçla olay yerinden ayrılan kişiye silahla art arda ateş açtı. Saldırıda bir kişi yaralanırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Şehremini Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan kavganın ardından bir kişi, araçla olay yerinden uzaklaşan kişiye silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

Saldırı sırasında yaşananlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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