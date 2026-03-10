Haberler

Fatih'te silahlı hırsız, döviz bürosunu soymaya çalıştı

Güncelleme:
İstanbul Fatih'te bir döviz bürosuna giren yüzü maskeli hırsız, silahını doğrultarak çalışanları korkutup ardından kaçtı.

Olay, Fatih Aksaray Mahallesinde 10 Ocak Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulanan döviz bürosu soygunun hedefi oldu. Yüzü maskeli bir kişi, döviz bürosuna girerek işletme sahibiyle çalışanları silahla tehdit etti ve bir süre sonrada oradan kaçtı. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Şüphelinin V.G.(24) olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda şüpheli, Sancaktepe'te yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "tehdit", "yağmaya teşebbüs" suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yüzü maskeli hırsızın içeri girdiği, ardından silahını doğrultarak içeridekileri korkuttuğu bir süre sonra da kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL

