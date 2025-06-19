Fatih'te Otomobil İçinde Silahlı Saldırı: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Fatih'te Otomobil İçinde Silahlı Saldırı: Sürücü Hayatını Kaybetti
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İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otomobilin yolcusunun sürücüsüne açtığı ateş sonucunda sürücü hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis durumu araştırmak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Otomobil sürücüsü, yanında oturan şahıs tarafından silahla öldürüldü

Fatih'te otomobilin içindeki yolcu, araç sürücüsünü öldürüp kayıplara karıştı

İSTANBUL - Fatih'te gece saatlerinde ilerleyen otomobilde yolcu konumunda bulunan şahıs, aracın sürücüsüne ateş açtı. Ateş açılan aracın sürücüsü hayatını kaybederken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Fatih, Yedikule Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DS 3661 plakalı araç Şişmanağa Sokak'a geldiği sırada yolcu koltuğundaki kişi bilinmeyen bir nedenle araç sürücüsüne silahla ateş etti. Araç sürücüsü kanlar içerisinde yığılırken ateş eden şahıs ise olay yerinden kaçarak bir apartmana girdi. Bir süre burada bekleyen şahıs daha sonra binadan çıkarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan olay sonrası mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahale esnasında araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alarak konuyla ilgili derinlemesine araştırma yapmaya başladı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için girişimler başlarken çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri de polis ekipleri tarafından incelendi. Saldırıda hayatını kaybeden araç sürücüsünün cenazesi Yenisbosna Adli Tıp Kurumuna götürülmek üzere yola çıktı. Kaçan şahsı arama çalışmaları sürdürülürken saldırının gerçekleştiği araç ise otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UZUN - 3.Sayfa
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