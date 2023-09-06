FATİH'te Motosikletlilerle Taksici Arasında Silahlı Kavga

FATİH'te motosikletlilerle taksici arasında başlayan yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Motosikletliler tarafından bacağından vurulan taksici hastaneye kaldırılırken kavga anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17.00 sıralarında Mimar Kemalettin Mahallesi, Şair Haşmet Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 34 TAP 19 plakalı taksi şoförü ile motosikletli kişiler arasında Mesih Paşa Caddesi üzerinde yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından hareket eden taksici, Şair Haşmet Sokak'a geldiği sırada, tartıştığı motosikletliler koşarak taksiyi durdurdu. Kısa süreli tartışma kavgaya dönüştü. Taksi şoförü tornavida ile motosikletli bir kişi ile kavga ettiği sırada, motosikletliler arasında bulunan bir kişi üzerinde bulunan silahı çıkararak taksi şoförü Süleyman Karaca'ya ateş etti. Karaca bacağından yaralanırken motosikletliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Karaca, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Polis sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, hastaneye kaldırılan Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananları anlatan bir esnaf, Ben silah sesini duydum. Ben burada oturuyordum, bir kişi arabanın bagajına vurdu. Taksicinin elinde tornavida vardı. Adamda çıkarttı silahını vurdu. Çocuk bir de otomobilin arka lastiğine sıktı diye konuştu.

Motosikletli grubun taksinin ardında koşması ve taksi şoförünün silahlı saldırıya uğrama anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.