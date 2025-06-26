Fatih'te Motosikletli Saldırganlar İşyerlerini Kurşunladı

Fatih'te Motosikletli Saldırganlar İşyerlerini Kurşunladı
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İstanbul'un Fatih ilçesinde motosikletle gelen iki saldırgan, husumet bulunan bir şahsa yönelik olarak bir evi ve dört işyerini kurşunladı. Olay sonrası şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar başladı.

Fatih'te motosikletli iki saldırgan bir evi ve 4 işyerini kurşunlayarak kayıplara karıştı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay dün saat 23.00'da Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre motosikletli iki kişi, aralarında husumet bulunan şahsa yönelik saldırıda bulunmak üzere 4 işyerini kurşunladı. Ardından oradan kaçan saldırganlar, daha sonra da Mevlanakapı Mahallesi'ndeki bir evi kurşunladı. Sonra olay yerinden uzaklaşan şüpheliler, kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Dükkanına kurşun isabet eden kıraathane sahibi yakını Necmettin Deli, "Olay saat 22.00 veya 23.00 civarında oldu, ben bu sokakta oturuyordum. Sokaktan milletin sesi geliyordu. İki tane adam motosiklet ile gelmiş. Birisi beyaz tişörtlü arkasında da biri varmış. Rastgele ateş etmişler. Bizim kahvenin arkasında bir kahve var, olay bizimle alakalı değil. Kahvehaneleri karıştırmış. Arkadaki kahveyi kurşunlayacağına bize gelmişler. Akrabamın kahvehanesine kurşun gelmiş. Biz bunları duyduk. Polis geldi, arkadaşlar geldi görüştüler. Bir tane adam dediler, cezaevinden çıkmış. Birisi ile bir sıkıntısı var. Onların söylediklerine göre, bu şekil olay gelişti" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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